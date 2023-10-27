Израиль предложил ХАМАС прекратить огонь Al Arabiya: Израиль предлагал режим прекращения огня, но ХАМАС отказалось

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Военная техника армии Израиля на границе с сектором Газа

Израиль через посредничество Египта и Катара предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, но палестинская группировка отказалась, сообщил канал Al Arabiya со ссылкой на источники. Кроме того, Тель-Авив в качестве условия потребовал вернуть тела погибших пленных.

Канал отмечает, что ХАМАС в свою очередь требовало установить длительное перемирие для ведения переговоров об освобождении заложников. Израиль отклонил это предложение.

Ранее член политбюро группировки Муса Абу Марзук сообщил, что ХАМАС готово освободить всех заложников, но интенсивные удары Израиля по сектору Газа препятствуют этому. По его словам, в таких условиях передвижение невозможно, поэтому нельзя гарантировать спасение жизней пленных. Он также заявил, что ХАМАС относится к запросу Москвы об освобождении заложников из числа россиян внимательнее, чем к другим подобным запросам. Абу Марзук отметил, что это связано с характером отношений с Россией.

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани отметила, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа. Она добавила, что международная организация расценила действия Тель-Авива как военные преступления, поскольку Израиль занимается «коллективным наказанием» населения Газы, лишая жителей анклава основных товаров и всего необходимого для жизнедеятельности, а также наносит удары по густонаселенным районам.