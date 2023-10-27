В ХАМАС рассказали, что мешает группировке освободить всех заложников Член политбюро ХАМАС: удары Израиля препятствуют освобождению заложников

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ХАМАС готово освободить всех заложников, но интенсивные удары Израиля по сектору Газа препятствуют этому, заявил РИА Новости член политбюро группировки Муса Абу Марзук. По его словам, в таких условиях передвижение невозможно, поэтому нельзя гарантировать спасение жизней пленных.

Мы готовы освободить всех гражданских лиц, но мы ясно сказали им, что условия на месте не позволяют сделать это. Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения. <...> Передвижение просто невозможно, мы не можем гарантировать спасение их жизней, — сказал Абу Марзук.

Ранее он сообщил, что ХАМАС относится к запросу Москвы об освобождении заложников из числа россиян внимательнее, чем к другим подобным запросам. Абу Марзук отметил, что это связано с характером отношений с Россией.

Делегация ХАМАС в настоящее время находится с визитом в Москве. Ее представитель Абу Хамид назвал российских собеседников друзьями, а Россию — дружественной страной для палестинского народа. С гостями встретился замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Стороны обсудили палестино-израильскую войну. Движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе.