ХАМАС отдает приоритет освобождению заложников из числа россиян

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Муса Абу Марзук

Палестинское движение ХАМАС относится к запросу Москвы об освобождении заложников из числа россиян внимательнее, чем к другим подобным запросам, заявил член политбюро ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук. По его словам, которые приводят РИА Новости, это связано с характером отношений с Россией.

Многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией, — сказал он.

Делегация ХАМАС в данное время находится с визитом в Москве. Ее представитель Абу Хамид назвал российских собеседников друзьями, а РФ — дружественной страной для палестинского народа. С гостями встретился замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Стороны обсудили палестино-израильскую войну. Движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе.

В свою очередь в МИД Израиля приглашение ХАМАС в Москву назвали недостойным шагом со стороны РФ. Ведомство призывает российское правительство немедленно выдворить представителей движения из страны.