МИД Израиля назвал приглашение ХАМАС в Россию «недостойным шагом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приглашение палестинской группировки ХАМАС в Москву является недостойным шагом со стороны РФ, говорится в заявлении МИД Израиля в Telegram-канале. Ведомство призывает российское правительство немедленно выдворить представителей движения из страны.

Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС, — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что руки ХАМАС «запятнаны кровью» более чем 1400 человек, которые были «зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены». Еще более 200 граждан, включая женщин, стариков и детей, до сих пор находятся в заложниках, добавили в МИД.

Делегация ХАМАС прибыла в Москву 26 октября во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство будет информировать обо всех контактах с представителями палестинского движения.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, что целью переговоров является налаживание отношений РФ. По его словам, таким образом страна ищет пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.