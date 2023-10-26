В Совете Федерации прокомментировали прибытие делегации ХАМАС в Москву Сенатор Цеков: делегация ХАМАС прибыла в Москву для налаживания отношений с РФ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Руководитель внешнеполитического отдела, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук

Делегация ХАМАС прибыла в Москву для налаживания отношений с Россией, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, Россия, как и другие страны, обеспокоена конфликтом на Ближнем Востоке, поэтому продумывает планы по урегулированию ситуации в регионе. В будущем Россия продолжит поддерживать и развивать отношения с Палестиной, добавил сенатор.

Я полагаю, что делегация ХАМАС прибыла в Москву для налаживания отношений с Россией. Мы и раньше поддерживали с ними отношения, поддерживали Палестину, наверняка причина в этом. Сейчас конфликт на Ближнем Востоке стоит очень остро, и все страны продумывают планы по его урегулированию. Нельзя поддерживать только одну сторону и при этом говорить про мир и согласие. Россия в таких ситуациях всегда поступает очень мудро, если бы так поступали все, в мире было бы намного меньше войн. Я думаю, что в будущем Россия продолжит развивать отношения с Палестиной, — рассказал Цеков.

Ранее стало известно, что в Москву прибыла делегация ХАМАС во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком, о чем сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по вопросам внешней политики. Она пообещала проинформировать о дальнейших контактах с представителями палестинского движения.



До этого замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился с политическим руководством ХАМАС в ходе недавнего визита в Катар. Он обсудил с представителями движения возвращение российских заложников.