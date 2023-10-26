Россия и ХАМАС обсудили возвращение заложников

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Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился с политическим руководством ХАМАС в ходе недавнего визита в Катар. Он обсудил с представителями движения возвращение российских заложников, передает «Интерфакс».

Да, конечно. Обсуждал с политическим руководством ХАМАС, — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что подтвержденное число удерживаемых ХАМАС заложников выросло до 224. По словам представителя ЦАХАЛ, эти данные не являются окончательными. Военные уже уведомили семьи заложников, чьи личности удалось вычислить.

По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, в заложниках у ХАМАС могут находиться три человека с гражданством РФ. Он также уточнил, что в настоящее время проводятся соответствующие контакты. О состоянии заложников какая-либо информация не сообщается.

Израиль тем временем продолжает подготовку к наземной операции в секторе Газа. По словам премьер-министра страны, армии обороны уже удалось ликвидировать тысячи террористов. При этом политик отказался уточнять любые детали предстоящего наступления.