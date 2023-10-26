В ЦАХАЛ назвали число удерживаемых ХАМАС заложников ЦАХАЛ: подтвержденное число удерживаемых в Газе заложников достигло 224

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Подтвержденное число удерживаемых ХАМАС заложников выросло до 224, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари. По его словам, это число не является окончательным.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что военные уже уведомили семьи 224 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что три человека с российским и израильским гражданством могут находиться в заложниках у ХАМАС. По его словам, в настоящее время проводятся соответствующие контакты.

Накануне портал Ynet со ссылкой на данные правительства Израиля сообщил, что более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шестеро россиян. Уточняется, что в общей сложности в плену у палестинского движения находятся 222 человека, из них 137 — иностранные граждане.

До этого МИД Израиля опубликовал сводку об убитых и пропавших гражданских лицах в результате эскалации на Ближнем Востоке. Всего за 17 дней войны были убиты 250 человек с гражданством других стран, без вести пропал 81 человек. В этом списке 23 россиянина числятся погибшими, еще четыре человека с паспортом РФ считаются пропавшими без вести.