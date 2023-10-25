Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к наземной операции в Газе

Фото: Kay Nietfeld/dpa//Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку к наземной операции против бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху издание The Times of Israel. Он добавил, что уже ликвидированы тысячи террористов, и это только начало.

Мы уже ликвидировали тысячи террористов, и это только начало. В то же время мы готовимся к наземному входу. Я не буду подробно рассказывать, когда, как и в каких масштабах, а также набор соображений, которые мы принимаем во внимание, подавляющее большинство из которых вообще неизвестно общественности, — сказал Нетаньяху.

При этом глава израильского правительства не уточнил, когда армия приступит к активным действиям на земле. По его словам, основными целями планируемых боевых действий станут представители ХАМАС, а одной из первоочередных задач — возвращение заложников.

Издание Financial Times ранее писало, что заминка ЦАХАЛ с проведением наземной операции выгодна США, так как Вашингтон расширяет военное присутствие на Ближнем Востоке. The Wall Street Journal отмечало, что Армия обороны Израиля ждет переброски в страну американских систем ПВО для защиты военных США.