Стало известно, почему Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа WSJ: Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа в ожидании сил США

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Армия обороны Израиля согласилась отложить наземную операцию на территории сектора Газа, сообщает The Wall Street Journal. По сведениям газеты, ЦАХАЛ ждет переброски в страну систем ПВО Соединенных Штатов для защиты американских военных.

Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу, — сказано в публикации.

Как передает WSJ, Вашингтон планирует перебросить в ближневосточный регион порядка 10 систем противовоздушной обороны. Таким образом власти США хотят защитить свои войска в Сирии, Ираке, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте. Тель-Авив согласился дождаться момента, когда Соединенные Штаты полностью осуществят развертывание в регионе систем ПВО, это ожидается уже на текущей неделе.

Ранее издание Axios писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен отложить наземную операцию в Газе на более поздний срок, потому что скептически относится к планам военных ЦАХАЛ. Также сообщалось, что он готов потратить больше времени на переговоры с членами палестинской группировки ХАМАС для освобождения пленных.