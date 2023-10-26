Делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву В Москву прибыла делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Абу Марзуком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву прибыла делегация ХАМАС во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по вопросам внешней политики. Она пообещала проинформировать о дальнейших контактах с представителями палестинского движения.

Могу подтвердить, что представители палестинского движения (ХАМАС. — NEWS.ru) находятся с визитом в Москве, — сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился с политическим руководством ХАМАС в ходе недавнего визита в Катар. Он обсудил с представителями движения возвращение российских заложников.

До этого Армия обороны Израиля сообщила, что подтвержденное число удерживаемых ХАМАС заложников выросло до 224. По словам представителя ЦАХАЛ, эти данные не являются окончательными. Военные уже уведомили семьи заложников, чьи личности удалось вычислить.

По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, в заложниках у ХАМАС могут находиться три человека с гражданством РФ. Он также уточнил, что в настоящее время проводятся соответствующие контакты. О состоянии заложников какая-либо информация не сообщается.