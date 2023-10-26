В ХАМАС оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке ХАМАС высоко оценило усилия Москвы и позицию Путина по Ближнему Востоку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Члены делегации палестинского движения ХАМАС провели в Москве встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которой стороны обсудили палестино-израильскую войну, передает ТАСС со ссылкой на заявление ХАМАС. Отмечается, что движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе. Делегация также призвала международное сообщество обратить внимание на «геноцид, который совершает израильское правительство».

Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии, — говорится в сообщении.

26 октября представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что делегация ХАМАС во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком находится с визитом в Москве. Она пообещала проинформировать о дальнейших контактах с представителями палестинского движения.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВС страны ударили по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа. При этом оборудование для запуска ракет было размещено в гражданских районах и применялось с начала эскалации для обстрела Израиля. Армия обороны добавила, что израильские военные нанесли удар по такой установке в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.