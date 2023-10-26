ЦАХАЛ уничтожила более 200 объектов ХАМАС в секторе Газа ЦАХАЛ: за прошедший день нанесены удары по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа

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Сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщили ВС страны в своем Telegram-канале. В частности, были уничтожены оперативные командные центры, шахты туннелей и установки для запуска ракет.

За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары более чем по 250 террористическим целям ХАМАС в секторе Газа, — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ отметила, что оборудования для запуска ракет были размещены в гражданских районах и применялись с начала эскалации для обстрела Израиля. Армия обороны добавила, что израильские военные нанесли удар по такой установке в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Ранее ЦАХАЛ провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, он проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».

В армии обороны уточнили, что в ходе рейда военнослужащими израильской армии были замечены члены палестинского движения ХАМАС. Они были ликвидированы в результате перестрелки. Также был уничтожен ряд объектов движения, в том числе посты, с которых запускались противотанковые ракеты. После завершения операции бойцы ЦАХАЛ покинули сектор Газа.