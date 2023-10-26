Армия Израиля провела рейд с использованием танков на севере Газы

Армия обороны Израиля провела ночной рейд в северной части сектора Газа, сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, рейд проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операции взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».

Ночью ЦАХАЛ провела целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе рейда военнослужащими израильской армии были замечены члены палестинского движения ХАМАС. Они были ликвидированы в результате перестрелки. Также был уничтожен ряд объектов движения, в том числе посты, с которых запускались противотанковые ракеты. После завершения операции бойцы ЦАХАЛ покинули сектор Газа.

Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, составленный российской делегацией. Документ включал элементы бразильского и американского проектов с поправками дипломатов из РФ. В отклоненной резолюции звучали призывы к немедленному прекращению огня и подчеркивалась необходимость в оказании гуманитарной помощи гражданским.