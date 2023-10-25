СБ ООН отклонил проект российской резолюции по Ближнему Востоку

Фото: MFA Russia/via Global look press

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, передает ТАСС. Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали четыре страны, против — две (Великобритания и США), девять воздержались.

Это уже второй проект, предложенный Москвой. Он вобрал в себя элементы как бразильского, так и американского документов, включая поправки РФ, предложенные к варианту Бразилии. В документе осуждаются действия ХАМАС и звучат призывы к немедленному прекращению огня, подчеркивается необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Авторы предложили отменить приказ Израиля об эвакуации жителей сектора Газа на юг анклава, а также указали на важность освобождения заложников.

До этого Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что американский проект «насквозь политизирован», а его главная цель — насадить в регионе политические установки Вашингтона.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил первый российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов. Проект подчеркивал недопустимость насилия в отношении гражданского населения и терроризм.