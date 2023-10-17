СБ ООН отклонил российский проект резолюции по Газе и Израилю

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости. По данным агентства, за резолюцию голосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов.

СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня, — говорилось в документе.

Кроме того, проект подчеркивал недопустимость насилия в отношении гражданского населения и терроризм, призывал создать условия для обеспечения гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан, а также указывал на необходимость решить конфликт между Израилем и палестинцами мирными средствами. Постоянный представитель РФ при ООН Василия Небензя по итогам голосования по ближневосточной резолюции заявил, что СБ ООН в очередной раз оказался заложником западных устремлений.

Москва ранее предложила Совбезу ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Российская сторона также предложила провести голосование по проекту, касающемуся палестино-израильского конфликта, и распространила документ среди членов организации.