Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Ближнему Востоку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что американский проект «насквозь политизирован», а его главная цель — насадить в регионе политические установки Вашингтона. Кроме того, отметил постпред, США проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту ближневосточной резолюции.

США пытаются продавить некий новый проект, насыщенный политизированными и крайне неуместными положениями. Хочу отдельно отметить, что никакого нормального консультативного процесса по нему в Совете не было. Авторы проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту, — резюмировал дипломат.

Небензя отметил, что Вашингтон не хочет допустить такого решения СБ ООН, которое каким-либо образом повлияет на возможную силовую акцию Израиля в секторе Газа. Совет Безопасности будет дискредитирован, если примет резолюцию США, подчеркнул постпред.

Ранее СБ ООН не принял бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку из-за вето Соединенных Штатов. Документ поддержали представители 12 стран, воздержались Россия и Великобритания, и только США проголосовали против. Небензя назвал эту ситуацию свидетельством лицемерия и двойных стандартов политики Вашингтона, который с самого начала не был заинтересован в резолюции Бразилии.