США заблокировали резолюцию Бразилии в СБ ООН по Ближнему Востоку

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Штаб Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк, США

Совет безопасности ООН не принял бразильский проект резолюции по ближнему Востоку из-за вето США, сообщается в Telegram-канале постоянного представительства России при всемирной организации. Документ поддержали 12 членов СБ ООН, Великобритания и РФ воздержались, против проголосовали только США.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал вето США свидетельством лицемерия и двойных стандартов политики Вашингтона. По его мнению, американские власти с самого начала рассчитывали на непринятие бразильской резолюции.

Только что мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег. С самого начала, не выступая в принципе против идеи принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и лишь рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук. Поскольку это в итоге не удалось, им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски, — сказал дипломат.

Первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале расценил действия США как политический провал. По его словам, у Вашингтона не получилось создать облик миротворца

Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона, — написал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ЦАХАЛ и ХАМАС должны немедленно прекратить огонь по гуманитарным соображениям. По его словам, акты насилия с обеих сторон нельзя ничем оправдать.