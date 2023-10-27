В ООН обвинили Израиль в военных преступлениях в Газе Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях в Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израиль совершает военные преступления в секторе Газа, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани. По ее словам, которые приводит РИА Новости, международная организация расценила действия Тель-Авива как военные преступления, поскольку Израиль занимается «коллективным наказанием» населения Газы, лишая жителей анклава основных товаров и всего необходимого для жизнедеятельности, а также наносит удары по густонаселенным районам.

Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября подразделения ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против группировки ХАМАС. В нем были задействованы инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных внутри сектора Газа готовят почву для следующих стадий военной операции. Он подтвердил, что военные советники из США работают в Израиле, и назвал их опыт полезным. При этом решения по операции в Газе принимает Тель-Авив.