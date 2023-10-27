ЦАХАЛ провела рейд против ХАМАС на территории сектора Газа The Jerusalem Post: ЦАХАЛ вошла в сектор Газа для проведения рейда против ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против группировки ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post. На нем были задействованы инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника.

Издание отмечает, что израильские военные наносят удары по террористическим целям. По окончании рейда подразделения вернутся на территорию Израиля.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных внутри сектора Газа готовят почву для следующих стадий военной операции. Он подтвердил, что военные советники из США работают в Израиле, и назвал их опыт полезным. Представитель армии сказал, что приехали профессионалы с опытом городских боев в Ираке. При этом решения по операции в Газе принимает Израиль, отметил Хагари. Он напомнил, что израильтяне «прекрасно знакомы с сектором Газа», поскольку проводили там наземные операции, их целью сейчас является выполнение всех «поставленных задач».

До этого ЦАХАЛ провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, он проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати». В армии обороны уточнили, что в ходе рейда военнослужащими израильской армии были замечены члены палестинского движения ХАМАС. Они были ликвидированы в результате перестрелки. Также был уничтожен ряд объектов движения, в том числе посты, с которых запускались противотанковые ракеты. После завершения операции бойцы ЦАХАЛ покинули сектор Газа.