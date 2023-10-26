Израиль пообещал продолжить проведение коротких рейдов в секторе Газа

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Краткосрочные рейды израильских военных внутри сектора Газа готовят почву для следующих стадий военной операции, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге, передает ТАСС. По его словам, такие рейды пройдут в ближайшие дни.

Силы Армии обороны Израиля продолжают и сегодня, так же, как вчера вечером, наземные рейды на территории сектора. Суть этих рейдов — уничтожение террористов, подготовка территории к следующему этапу войны. Наши войска продолжат такие рейды в ближайшие дни, — сказал Хагари.

Он подтвердил, что военные советники из США работают в Израиле, и назвал их опыт полезным. Представитель армии сказал, что приехали профессионалы с опытом городских боев в Ираке. При этом решения по операции в Газе принимает Израиль, отметил Хагари. Он напомнил, что израильтяне «прекрасно знакомы с сектором Газа», поскольку проводили там наземные операции, их целью сейчас является выполнение всех «поставленных задач».

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа. В частности, были уничтожены оперативные командные центры, шахты туннелей и установки для запуска ракет. ЦАХАЛ отметила, что оборудование для запуска ракет было размещено в гражданских районах и применялось с начала эскалации для обстрелов Израиля.