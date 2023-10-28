В Израиле объяснили расширение наземной операции в Газе Axios: Израиль расширил наземную операцию в Газе после провала переговоров

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские чиновники утверждают, что решение о расширении наземной операции в Газе было принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик, сообщает портал Axios. По его информации, такое решение было принято вечером 27 октября.

Танковые соединения Армии обороны Израиля в этот момент двигались в сторону сектора Газа в районе, прилегающем к барьеру безопасности в Бейт-Ханун. Речь идет о городе, расположенном на севере палестинского анклава, который 27 октября подвергся наиболее интенсивной атаке с момента обострения конфликта 7 октября. Палестинский провайдер Jawwal сообщал, что сотовая связь и мобильный интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны Израиля. ЦАХАЛ атаковала несколько районов анклава с воздуха и моря.

Ранее представитель ЦАХАЛ Петер Лернер заявил, что действия Армии обороны Израиля, предпринятые 27 октября, не являются официальным началом наземной операции в секторе Газа. По его словам, происходящее в анклаве представляет собой «ограниченное вторжение». Лернер подчеркнул, что израильская армия делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения. В то же время он указал, что происходящее — «это война, которую начало ХАМАС».