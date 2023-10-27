В ЦАХАЛ опровергли начало наземной операции в Газе Представитель ЦАХАЛ Лернер опроверг начало наземной операции в секторе Газа

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Действия Армии обороны Израиля, предпринятые 27 октября, не являются официальным началом наземной операции в секторе Газа, заявил ABC News представитель ЦАХАЛ Петер Лернер. По его словам, происходящее в анклаве представляет собой «ограниченное вторжение».

Лернер подчеркнул, что израильская армия делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения. В то же время он указал, что происходящее — «это война, которую начало ХАМАС».

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил о готовности противостоять израильским вооруженным силам при проведении ими наземной операции в Газе. Он выразил уверенность в победе движения, «как оно победило 7 октября».

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера 27 октября эти операции расширятся.

В результате обострения конфликта на Ближнем Востоке в Газе погибли 7028 человек, среди которых 2913 — дети и 1709 — женщины, свыше 17 тысяч человек ранены, сообщал постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. На сегодняшний день погибшими в Израиле значатся 1,4 тысячи человек, пострадали около пяти тысяч.