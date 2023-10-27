ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции в секторе Газа

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Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа, сообщил представитель ЦАХАЛ. По его словам, которые приводит Times of Israel, израильские военные возобновили мощные ракетные удары по анклаву. Он также подчеркнул, что страна готова защищать безопасность «на всех фронтах».

ВВС [Израиля] наносят очень значительные удары по подземным объектам [в секторе Газа], — сказал представитель ЦАХАЛ, добавив, что сегодня ночью сухопутные войска расширят свою активность.

Издание также пишет, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь. Жители Газы делятся, что сейчас идет самая массированная воздушная атака со стороны Израиля за все время обострения конфликта.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о вводе войск в сектор Газа. При этом командование израильской армии составило окончательный план операции.

В свою очередь издание The Jerusalem Post писало, что подразделения Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС. К нему были привлечены инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника.

Сухопутные части во время второй операции сопровождали истребители. В ходе военных мероприятий были ликвидированы стартовые площадки запуска противотанковых ракет и центры военного командования. По окончании операции военные вернулись в Израиль, никто из них не пострадал.