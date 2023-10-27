Стало известно об отказе Нетаньяху начать наземную операцию в Газе NYT: премьер Израиля Нетаньяху отказался подписать приказ об операции в Газе

Фото: Evan Vucci/AP/TASS

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в сектор Газа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. При этом, по данным издания, командование израильской армии составило окончательный план операции.

Военное руководство уже завершило разработку плана вторжения, но Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его, — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что причиной отказа могли статьи разногласия Нетаньяху с военным руководством, а также со стремлением премьера добиться единогласного одобрения плана операции среди членов чрезвычайного правительства. Кроме того, Нетаньяху опасается потерять доверие израильтян в случае провала вторжения.

Ранее Нетаньяху сообщал, что ЦАХАЛ продолжает подготовку к наземной операции против бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Он добавил, что уже ликвидированы тысячи террористов и это только начало. При этом глава израильского правительства не уточнил, когда армия приступит к активным действиям на земле. По его словам, основными целями планируемых боевых действий станут представители ХАМАС, а одной из первоочередных задач — возвращение заложников.