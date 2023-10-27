ЦАХАЛ провела еще один рейд на территории сектора Газа ЦАХАЛ: подразделения провели еще один рейд в центральной части сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели еще один рейд в центральной части сектора Газа, сообщает пресс-служба ВС страны в своем Telegram-канале. Сухопутные части во время операции сопровождали истребители. В ходе рейда были ликвидированы стартовые площадки запуска противотанковых ракет и центры военного командования. Пресс-служба отметила, что по окончании рейда военные вернулись в Израиль, никто из них не пострадал.

Сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей ЦАХАЛ и БПЛА провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября подразделения ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против группировки ХАМАС. В нем были задействованы инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных внутри сектора Газа готовят почву для следующих стадий военной операции. Он подтвердил, что военные советники из США работают в Израиле, и назвал их опыт полезным. При этом решения по операции в Газе принимает Тель-Авив, отметил Хагари. Он напомнил, что израильтяне «прекрасно знакомы с сектором Газа», поскольку проводили там наземные операции, их целью сейчас является выполнение всех «поставленных задач».