ЦАХАЛ провела рейды в Газе: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Глава МИД Турции: насилие Израиля в отношении Палестины обострит противостояние

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Армия обороны Израиля

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post. К нему были привлечены инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника.

Позднее в ЦАХАЛ сообщили о еще одном рейде на территории Газы. Сухопутные части во время второй операции сопровождали истребители. В ходе рейда были ликвидированы стартовые площадки запуска противотанковых ракет и центры военного командования. По окончании операции военные вернулись в Израиль, никто из них не пострадал.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения в ночь на 27 октября, читайте в материале NEWS.ru.

По последним данным, в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке в Газе погибли 7028 человек, среди которых 2913 — дети и 1709 — женщины, свыше 17 тысяч человек ранены, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Израиль в течение нескольких дней не предоставлял данные по погибшим, на сегодняшний день погибшими в Израиле значатся 1,4 тысячи человек, пострадали около 5 тысяч.

Нетаньяху решил повременить с началом наземной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о вводе войск в сектор Газа, пишет The New York Times со ссылкой на источники. При этом, по данным издания, командование израильской армии составило окончательный план операции.

Газета отмечает, что причиной отказа могли статьи разногласия Нетаньяху с военным руководством, а также стремление премьера добиться единогласного одобрения плана операции среди членов чрезвычайного правительства. Кроме того, Нетаньяху опасается потерять доверие израильтян в случае провала вторжения.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

Турция предостерегла Израиль от насилия в отношении Палестины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что насилие Израиля в отношении Палестины не принесет мира, а только обострит противостояние. По его мнению, Иерусалим должен руководствоваться здравомыслием и прекратить агрессию.

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев при этом уверен, что Израиль проведет свою наземную операцию в секторе Газа, которая пройдет с самыми тяжкими кровавыми последствиями. По его мнению, Иерусалим медлит с этим под давлением США и опасается «мирового гнева». Политик убежден, что «машина взаимного насилия теперь будет работать годы».

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе. По ее словам, ООН расценила действия Тель-Авива как военные преступления, поскольку Израиль занимается «коллективным наказанием» населения Газы, лишая жителей анклава основных товаров и всего необходимого для жизнедеятельности, а также наносит удары по густонаселенным районам.

Ракета ХАМАС поразила жилой дом в Тель-Авиве

Движение ХАМАС днем начало обстрел территорий Израиля. Были выпущены ракеты по Тель-Авиву, один из снарядов попал в жилой дом. В Сети появились кадры с места события, на которых видно сильно поврежденное горящее здание.

На Западном берегу реки Иордан погиб полевой командир палестинской группировки «Бригады Дженин» Айсар Мухаммед аль-Амир. Он был серьезно ранен во время столкновения с израильскими военными. Помимо него в столкновениях в Дженине погибли еще двое палестинцев.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что с территории Ливана обстреляли пост израильской армии рядом с населенным пунктом Авивим и кибуцем Мисгав Ам на севере страны. В результате атаки никто не пострадал, по источнику обстрелов велся ответный огонь.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Посольство России назвало неприемлемыми обвинения Израиля в поддержке терроризма

Посольство России в Израиле заявило, что обвинения в поддержке терроризма в адрес РФ в свете контактов Москвы на Ближнем Востоке неприемлемы. В дипмиссии подчеркнули, что российская сторона решительно осуждает насилие в любой форме, которому подвергаются мирные люди.

В посольстве отметили, что контакты и действия России как на Ближнем Востоке, так и в международных организациях направлены на скорейшее освобождение заложников, находящихся в секторе Газа. Также Москва решает вопросы об эвакуации российских и других иностранных граждан с территории анклава.

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