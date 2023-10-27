Турция предостерегла Израиль от насилия в отношении Палестины МИД Турции: насилие Израиля в отношении Палестины не принесет мира

Фото: Тарек Алиян/РИА Новости

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Насилие Израиля в отношении Палестины не принесет мира, а только обострит противостояние, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Анкаре. По его мнению, Тель-Авив должен руководствоваться здравомыслием и прекратить агрессию. Трансляция мероприятия представлена на странице внешнеполитического ведомства страны в Twitter (X).

Израиль должен сделать выбор. Давление и насилие в отношении палестинцев не принесли мира израильтянам и не принесут. Если Израиль не сделает выбор в пользу прекращения насилия, он окажется в среде растущего насилия. Турция убеждает Израиль руководствоваться здравомыслием, — отметил Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Армии обороны Израиля вышли за рамки самообороны и превратились в резню на территории сектора Газа. Турецкий лидер обратил внимание, что израильская армия сбросила более 12 тысяч тонн бомб на головы 2,3 млн жителей Газы.

В это же время, продолжил политик, Европа и США «ездят другу к другу в гости» вместо задействования своих возможностей для урегулирования войны Израиля с Палестиной. Эрдоган отметил, что жестокость, проявленная ЦАХАЛ, не может быть законной ни при каких обстоятельствах.