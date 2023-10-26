Атаки ЦАХАЛ по сектору Газа назвали резней Эрдоган: атаки ЦАХАЛ из самообороны превратились в резню в секторе Газа

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Сектор Газа

Действия Армии обороны Израиля вышли за рамки самообороны и превратились в резню на территории сектора Газа, заявил на восьмом заседании в Национальном конгрессно-культурном центре Бештепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит издание En Son Haber, ЦАХАЛ показала себя «дикарями», а весь цивилизованный мир наблюдает за этим.

Те, кто рассуждают о правах и свободах человека, уже 19 дней игнорируют право на жизнь угнетенного населения Газы. <...> Печально то, что цивилизованные люди просто наблюдают за этими дикарями, — указал Эрдоган.

Турецкий лидер обратил внимание, что израильская армия сбросила более 12 тысяч тонн бомб на головы 2,3 миллиона жителей Газы. В это же время, продолжил политик, Европа и США ездят другу к другу в гости вместо задействования своих возможностей для урегулирования войны Израиля с Палестиной. Эрдоган отметил, что ни при каких обстоятельствах жестокость, проявленная ЦАХАЛ, не может быть законной.

Западные страны безоговорочно поддерживают Израиль, а не призывают его к здравомыслию. <...> Что случилось с декларацией прав человека? Отсюда я спрашиваю, сколько еще детей должно умереть, чтобы Европейский союз призвал стороны к прекращению огня? — вопросил политик.

Ранее Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН и всю организацию. Президент Турции считает, что ООН должна стать более инклюзивной. Как отметил политик, организация, отдающая обеспечение безопасности мира на откуп интересам пяти государств, не может быть устойчивой. По его словам, невозможно поддерживать систему, которая «не терпит даже разговоров о массовом убийстве тысяч невинных людей».