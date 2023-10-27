Иран пригрозил США «огнем»: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Пламя конфликта не пощадит никого, если Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа, заявил в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, обращаясь к представителям США. Он призвал остановить убийства мирных жителей и насильственное перемещение палестинцев.

Абдоллахиян обвинил США в «непосредственном участии» в палестино-израильском конфликте за счет оказания финансовой и военной поддержки Тель-Авиву. Он призвал голосовать «за мир и безопасность в Палестине».

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 26 октября, читайте в материале NEWS.ru.

По кому США нанесли авиаудары в Сирии

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки, сообщается на сайте Пентагона. Эти удары в США назвали ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке, начавшихся 17 октября.

В Пентагоне указали на то, что ответственность за данные атаки, в которых погиб один гражданин США и 21 пострадали, несут организации, поддерживаемые Ираном. Распоряжение нанести удары отдал президент США Джо Байден. Целью названа защита американских сил в Ираке и Сирии. Удары никак не связаны с обострением палестино-израильского конфликта, отметили в Пентагоне.

Какие рейды проводит ЦАХАЛ в секторе Газа

Краткосрочные рейды израильских военных внутри сектора Газа готовят почву для следующих стадий военной операции, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его словам, такие рейды пройдут в ближайшие дни.

Он подтвердил, что военные советники из США работают в Израиле, и назвал их опыт полезным. Представитель армии сказал, что приехали профессионалы с опытом городских боев в Ираке. При этом решения по операции в Газе принимает Израиль, отметил Хагари. Он напомнил, что израильтяне «прекрасно знакомы с сектором Газа», поскольку проводили там наземные операции, их целью сейчас является выполнение всех «поставленных задач».

Готов ли Израиль к конфликту с Ливаном

Израиль в настоящее время сосредоточен на действиях вокруг сектора Газа и не заинтересован в эскалации напряженности на границе с Ливаном, заявил министр обороны страны Йоав Галант. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ готова к любым сценариям.

«Мы ведем войну в южном регионе против [палестинской организации] ХАМАС. Мы готовы к любому развитию событий на севере, <...> но вместе с тем мы не заинтересованы в расширении войны. Если это произойдет, мы будем знать, что делать, наши войска готовы, равно как и ВВС», — сказал Галант.

Как Израиль отнесся к приглашению ХАМАС в Россию

Приглашение палестинской группировки ХАМАС в Москву является недостойным шагом со стороны РФ, заявил МИД Израиля. Ведомство призвало российское правительство немедленно выдворить представителей движения из страны.

Министерство заявило, что руки ХАМАС «запятнаны кровью» более чем 1400 человек, которые были «зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены». Еще более 200 граждан, включая женщин, стариков и детей, до сих пор находятся в заложниках, добавили в МИД.

Сколько еще военных США отправят на Ближний Восток

США перебрасывают на Ближний Восток еще около 900 своих военнослужащих, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, в первую очередь речь идет об операторах систем противовоздушной обороны.

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