Члены ХАМАС приехали в РФ: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Муса Абу Марзук

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Абу Марзуком прибыла в Москву. Члены группировки провели встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которой стороны обсудили палестино-израильскую войну.

Отмечается, что движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе. Делегация также призвала международное сообщество обратить внимание на «геноцид, который совершает израильское правительство».

В то же время в четверг стало известно, что в ходе недавнего визита в Катар Богданов встретился с политическим руководством ХАМАС и обсудил с ним возвращение российских заложников.

О событиях, связанных с конфликтом Израиля и Палестины, произошедших к утру 26 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ проводит рейды и ликвидирует объекты боевиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении ночного рейда в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, во время этой кампании военные использовали танки в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».

В пресс-службе уточнили, что в ходе рейда военнослужащими израильской армии были замечены члены палестинского движения ХАМАС. Они были ликвидированы в результате перестрелки. Также был уничтожен ряд объектов движения, в том числе посты, с которых запускались противотанковые ракеты. После завершения операции бойцы ЦАХАЛ покинули сектор Газа.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа. В частности, были уничтожены оперативные командные центры, шахты туннелей и установки для запуска ракет. ЦАХАЛ отметила, что оборудование для запуска ракет было размещено в гражданских районах и применялось с начала эскалации для обстрела Израиля.

Армия обороны добавила, что израильские военные нанесли удар по такой установке в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Также в рамках военной операции израильские военные уничтожили в этом городе одного из командиров ракетных сил ХАМАС Хассана аль-Абдуллу. Вечером 26 октября ВС страны ликвидировали одного из командиров разведки группировки Шади Баруда, который отвечал за планирование атаки 7 октября.

Фото: idf.il

Какова ситуация с заложниками, которых удерживает ХАМАС

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что подтвержденное число удерживаемых ХАМАС заложников выросло до 224. По его словам, это число не является окончательным.

В свою очередь военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» отметило, что порядка 50 пленных израильтян погибли при ударах по сектору Газа. Бойцы движения добавили, что нанесли удар по «оккупированному Ашкелону» в ответ на израильские бомбардировки мирных жителей в Газе.

В то же время посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что три человека с российским и израильским гражданством могут находиться в заложниках у ХАМАС. Он добавил, что в настоящее время проводятся соответствующие контакты.

Как в Кремле воспринимают конфликт на Ближнем Востоке, какие усилия предпринимает Россия для урегулирования

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений заявил, что в России «с тревогой и болью в сердце» следят за событиями на Ближнем Востоке. Святая земля, отметил он, имеет сакральное значение для последователей крупнейших традиционных мировых религий. Также глава государства выразил соболезнования семьям израильтян и граждан других стран, чьи близкие погибли во время атаки 7 октября.

По словам Путина, за преступления других людей не должны отвечать ни в чем не повинные люди, а борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности. Глава государства назвал происходящее на Ближнем Востоке «настоящей гуманитарной катастрофой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа. Он добавил, что туда пустили только два десятка грузовиков с гумпомощью, что недостаточно для местного населения. Песков подчеркнул, что ситуация может ухудшиться при начале наземной операции Израиля.

Представитель МИД России Захарова сообщила, что Россия прикладывает все возможные усилия по скорейшему урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта. В частности, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов посетил саммит мира, организованный Египтом.

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Ближневосточные страны критикуют Израиль

Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил в ходе заседания стран ШОС, что блокировка поставок воды и продовольствия в сектор Газа является преступлением Израиля против человечности. Он также назвал ближневосточный конфликт главной проблемой в мире и указал на то, что режим Израиля «потерпел поражение на поле боя».

Позднее главнокомандующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами отметил, что в секторе Газа израильскую армию ждут «похороны». Российский эксперт Алексей Борзенко считает, что под этим словами иранский военный имел в виду сложность проведения наземной операции на территории палестинского анклава. По его словам, в секторе Газа очень плотная застройка, там много подземных тоннелей, поэтому все преимущества израильской армии в технике будут там нивелированы.

Эксперт добавил, что Иран может участвовать в борьбе с Израилем через ливанскую группировку «Хезболла». В то же время организация официально не вступала в войну с Тель-Авивом, несмотря на обстрелы территории еврейского государства.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Армии обороны Израиля вышли за рамки самообороны и превратились в резню на территории сектора Газа. Турецкий лидер обратил внимание, что израильская армия сбросила более 12 тысяч тонн бомб на головы 2,3 миллиона жителей Газы.

В это же время, продолжил политик, Европа и США ездят другу к другу в гости вместо задействования своих возможностей для урегулирования войны Израиля с Палестиной. Эрдоган отметил, что ни при каких обстоятельствах жестокость, проявленная ЦАХАЛ, не может быть законной.

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