ЦАХАЛ пообещали поражение: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные столкнутся с «беспрецедентным поражением» в случае начала наземной операции в секторе Газа, заявил заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. В то же время для палестинцев этот шаг Тель-Авива станет славной страницей в истории, уверен он.

О событиях, связанных с конфликтом Израиля и Палестины, произошедших к вечеру 25 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Будет ли наземная операция в Газе, число российских заложников

Более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шестеро россиян, сообщает портал Ynet со ссылкой на данные правительства Израиля. Уточняется, что в общей сложности в плену у палестинского движения находятся 222 человека, из них 137 иностранных граждан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку к наземной операции против бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что уже ликвидированы тысячи террористов, и это только начало. При этом глава израильского правительства не уточнил, когда армия приступит к активным действиям на земле. По его словам, основными целями планируемых боевых действий станут представители ХАМАС, а одной из первоочередных задач — возвращение заложников.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Каир заявил, что для Израиля было бы ошибкой начать массированное наземное наступление в секторе Газа. При этом французский лидер подтвердил право Тель-Авива на самооборону и осудил действия палестинского движения ХАМАС.

Заявление Путина, новые резолюции в СБ ООН по Ближнему Востоку

Россия следит за ситуацией на Ближнем Востоке с глубоким чувством тревоги и болью, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций. Он отметил, что регион имеет особое священное значение для христиан, мусульман и иудеев.

Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что американский проект «насквозь политизирован», а его главная цель — насадить в регионе политические установки Вашингтона. Кроме того, отметил постпред, США проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту ближневосточной резолюции.

Проект резолюции США по Ближневосточному конфликту является лицензией на наземную операцию, сказал Небензя. Он подчеркнул, что документ «насквозь политизирован». Проект призван насадить политические установки Вашингтона в регионе, кроме того, Штаты проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту ближневосточной резолюции, заключил дипломат.

Россия призвала Совет Безопасности ООН не упустить последнюю возможность выполнить возложенные на него благородные функции, заявил Небензя. По его словам, это позволит ООН поддержать мир в регионе.

Позднее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали четыре страны, против — две (Великобритания и США), девять воздержались.

Это уже второй проект, предложенный Москвой. Он вобрал в себя элементы как бразильского, так и американского документов, включая поправки РФ, предложенные к варианту Бразилии. В документе осуждаются действия ХАМАС и звучат призывы к немедленному прекращению огня, подчеркивается необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

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