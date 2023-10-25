Небензя назвал резолюцию США по Газе лицензией на наземную операцию

Фото: MFA Russia/via/Global Look Press

Проект резолюции США по Ближневосточному конфликту является лицензией на наземную операцию, передает РИА Новости слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. Он отметил, что документ «насквозь политизирован».

Небензя подчеркнул, что проект призван насадить политические установки Вашингтона в регионе, кроме того, Штаты проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту ближневосточной резолюции. Так дипломат прокомментировал тот факт, что несколько часов назад Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по конфликту в Газе.

По словам Небензи, США не хотят допустить такого решения СБ ООН, которое каким-либо образом повлияет на возможную силовую акцию Израиля. Совет Безопасности будет дискредитирован и потеряет независимость в своих решениях, если примет американскую резолюцию, подчеркнул постпред.

До этого представитель РФ при организации заявил, что Россия не сможет поддержать проект резолюции США по Ближнему Востоку. По словам Небензи, в американском проекте по ситуации в Израиле и секторе Газа нет призыва к прекращению огня конфликтующими сторонами. Также СБ ООН уже отклонил бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку из-за вето Соединенных Штатов. Документ поддержали представители 12 стран, воздержались Россия и Великобритания, и только США проголосовали против.