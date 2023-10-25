Путин: события на Ближнем Востоке касаются России Путин: Россия с тревогой и болью наблюдает за ситуацией в Израиле

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Россия следит за ситуацией на Ближнем Востоке с глубоким чувством тревоги и болью, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций, передает РИА Новости. Он отметил, что регион имеет особое священное значение для христиан, мусульман и иудеев.

Хотел поговорить с вами о событиях на Ближнем Востоке, в некоторых других регионах мира, но прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке. Потому что это нас касается. Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев — для последователей крупнейших традиционных мировых религий. И новый виток палестино-израильского конфликта уже унес тысячи жизней, — заявил Путин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Путиным, что молчание Запада привело к гуманитарному кризису в секторе Газа. Анкара предпримет все усилия для деэскалации в регионе, отметил турецкий лидер. Он посетовал на то, что ежеминутно растет число жертв среди мирного населения.

Ранее представитель РФ в ООН заявил, что в результате конфликта на Ближнем Востоке погибли по меньшей мере 19 россиян. Небензя отказался поддержать американский документ со стратегией урегулирования конфликта. Вместе с тем он попросил поставить российский проект резолюции Совбеза ООН на голосование сразу после американского проекта.

Ранее власти Турции выслали главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию, находившегося в Стамбуле в день обострения палестино-израильского конфликта. От него потребовали покинуть республику после появления в социальных сетях записи, на которой он и другие члены ХАМАС встают на колени для молитвы во время просмотра новостей об атаках Израиля.