Танк Израиля обстрелял Египет: что случилось, есть ли погибшие ЦАХАЛ сообщила о «случайном» обстреле египетского КПП возле погранперехода Рафах

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильский танк выстрелил по пограничному блокопосту армии Египта в районе кибуца Керем-Шалом, расположенного недалеко от пересечения египетской границы и границы сектора Газа. Что произошло?

Почему Израиль обстрелял армию Египта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сама сообщила об обстреле. Происшествие объяснили «случайностью».

«Некоторое время назад танк ЦАХАЛ выстрелил и попал в египетский блокпост у границы в районе Керем-Шалом. В настоящее время инцидент расследуется, проверяются обстоятельства происшествия. Армия обороны Израиля выражает скорбь в связи с инцидентом», — сообщила израильская сторона.

Сейчас нет официальной информации о погибших или пострадавших в результате инцидента. Израильский блогер Шайель Бен-Эфраим на своей странице в Twitter заявил, что египетские солдаты получили незначительные травмы, «поскольку не они, конечно же, были целью». Ливанское издание Cedar News сообщило сообщило о взрыве и звуке многочисленных сирен скорой помощи в районе границы.

Что происходит на границе сектора Газа с Египтом

Киббуц Керем-Шалом и блокпост, обстрелянный Израилем, находятся в непосредственной близости к КПП «Рафах» на границе Египта и Газы. 22 октября через «Рафах» впервые с начала эскалации в Газе проехали грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев. Погранпереход был открыт всего лишь на час, и за это время на территорию Газы попали лишь 20 грузовиков с медикаментами и продуктами питания. На границе остается большое количество гумпомощи, в том числе из России.

С начала конфликта Египет последовательно возражает против открытия погранпереходов для беженцев из Газы — в этом случае, считает Каир, шанс на создание национального палестинского государства будет утрачен навсегда. Мирных жителей Газы также отказалась принять Иордания, аналогичное заявление сделали и представители Великобритании.

Как развивается конфликт Израиля и ХАМАС

Армия обороны Израиля до сих пор не приступила к анонсированной наземной операции в секторе Газа и продолжает, согласно официальным сообщениям, наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям ХАМАС и других группировок в секторе Газа. По многочисленным сообщениям, израильские удары зачастую приходятся по мирному населению — в частности, за минувшую неделю под удар попали госпиталь «Аль-Ахли» и православная церковь святого Порфирия, где укрывалось большое количество беженцев. В ЦАХАЛ это отрицают. В Тель-Авиве заявили, что наносят удары исключительно по боевикам.

Власти большинства стран Запада объявили о безоговорочной поддержке Израиля в новом конфликте и осудили ХАМАС за нападение на израильское мирное население 7 октября. В то же время арабские страны выступили с резким осуждением действий ЦАХАЛ, включая неизбирательные авиаудары. Также арабские страны осуждают готовящуюся наземную операцию в Газе. С решительным осуждением действий Израиля выступил и Тегеран — в ответ на что власти Израиля пригрозили «стереть Иран с лица земли».

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