ЦАХАЛ замялась в Газе: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: idf.il

МИД Израиля сообщил, что с начала войны с палестинским движением ХАМАС погибли 23 россиянина, еще четверо числятся пропавшими без вести. По данным израильских властей, за 17 дней войны были убиты 250 мирных иностранных граждан, без вести пропал 81 человек. С начала военного конфликта в секторе Газа погибли 6055 человек и более 15 тысяч получили ранения. Большая часть пострадавших — это женщины и дети.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла рассказала, что в секторе Газа полностью закончились лекарства от рака и диабета. По ее словам, вся система оказания медпомощи населению рухнула, а поступившая гуманитарная помощь — это «капля в море» от потребностей региона. Она призвала обеспечить безопасные коридоры для доставки медикаментов.

Тем временем на военной базе Шура в Израиле был оборудован морг размером с футбольное поле. Всего через этот центр опознания погибших прошло уже больше 700 тел, 75% из которых — это останки мирных жителей.

О событиях, связанных с конфликтом Израиля и Палестины, произошедших к утру 25 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ бомбит сирийскую армию

Армия обороны Израиля наносит удары по военным объектам Сирии. По меньшей мере восемь сирийских военнослужащих погибли, еще семь получили ранения в результате атаки на военную инфраструктуру и минометные установки сирийских вооруженных сил, сообщили в Минобороны Арабской Республики.

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла провел встречу с высокопоставленными представителями ХАМАС и «Исламского джихада» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Они обсудили шаги, которые намерены предпринять против Израиля.

Израиль ставит наземную операцию на паузу ради США

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в секторе Газа на более поздний срок. Он скептически относится к планам военных и готов потратить больше времени на переговоры об освобождении пленных. Также это позволило бы лучше подготовить ЦАХАЛ к боевым действиям, считает он.

Фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС Военная техника армии Израиля на границе с сектором Газа

Российский политолог Дмитрий Родионов отметил, что против проведения ЦАХАЛ наземной операции в секторе Газа выступают политики и силовики даже в странах, официально поддерживающих Израиль. Эксперт пояснил, что Израиль назвал одним из условий отмены вторжения в палестинский анклав освобождение заложников, захваченных ХАМАС. Вскоре после этого были освобождены две американки, и тогда Вашингтон предложил Тель-Авиву отложить наземную операцию. Родионов предположил, что таким образом США хотят выиграть время для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

Издание Financial Times пишет, что заминка ЦАХАЛ с проведением наземной операции выгодна США, так как Вашингтон расширяет военное присутствие на Ближнем Востоке. The Wall Street Journal отмечает, что Армия обороны Израиля ждет переброски в страну американских систем ПВО для защиты военных США.

Мишель и фон дер Ляйен поссорились из-за Израиля

Между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен произошел конфликт из-за разногласий относительно ситуации в Израиле, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в ЕС. Собеседники журналистов посетовали на то, что споры в высшем руководстве ЕС снижают эффективность международной организации. Ранее дипломаты, законодатели и сотрудники Еврокомиссии заявили, что фон дер Ляйен не считается с официальным мнением стран ЕС и руководствуется суждениями небольшой группы советников. Например, ранее она без согласования посещала Израиль, демонстрируя стране дипломатическую поддержку.

Тель-Авив дипломатически отреагировал на критику со стороны главы ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия ХАМАС, но отметил, что палестинский народ «на протяжении 56 лет подвергался оккупации». Теперь членам всемирной организации прекратили выдавать визы в Израиле.

Эрдоган предупредил США и Израиль о поражении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте обвинил США и Запад в мошенничестве в попытках сочувствовать и помогать Израилю в борьбе с ХАМАС. Глава Турции заявил, что Вашингтон не хочет справедливости и вместе с Израилем проиграет войну. Все предстоящие визиты турецких официальных лиц в Израиль были отменены.

Эрдоган отказался назвать ХАМАС террористической организацией. Он отметил, что палестинское движение — это освободительная группировка, которая борется за защиту своей земли.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Сын Нетаньяху скрывается от ЦАХАЛ в Майами

Отправившиеся в сектор Газа резервисты Армии обороны Израиля раскритиковали 32-летнего сына Нетаньяху Яира за то, что он остается в США на фоне обострения конфликта с Палестиной. Издание Daily Mail пишет, что некоторые резервисты вернулись в Израиль из-за границы, чтобы противостоять ХАМАС. Предположительно, сын политика находится в Майами. Яир прошел обязательную военную службу и работал в представительском подразделении ЦАХАЛ.

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