Решение о начале наземной операции в секторе Газа принято, заявил в пятницу посол Израиля в России Александр Бен Цви. Он напомнил цели, которые перед собой ставит армия еврейского государства, — уничтожение структур палестинского движения ХАМАС и освобождение всех захваченных 7 октября заложников. Почему командование пока не спешит с сухопутной операцией и что на самом деле произошло возле баптистской больницы «Аль-Ахли» в Газе — посол Государства Израиль Александр Бен Цви рассказал в большом интервью NEWS.ru.