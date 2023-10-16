Посол Ирана: было бы хорошо углубить Волгу и скорее запустить «Север — Юг» Посол Ирана Казем Джалали заявил о готовности отменить визы для туристов из РФ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали в интервью для NEWS.ru рассказал о развитии экономических и политических отношений между двумя странами, сроках введения безвиза для туристов и о том, можно ли будет загорать на иранских пляжах Персидского залива в привычной для россиян одежде.

Разумеется, речь зашла и о нынешнем конфликте между еврейским государством и палестинцами. По мнению посольства, израильтяне оккупируют территорию Палестины уже 70 лет и на оккупированных территориях совершено бесчисленное количество преступлений, включая гибель детей.

— Господин посол, как воспринимает иранская дипломатия нынешние события на Ближнем Востоке?

— Сионистский режим практически создал большую тюрьму без крыши под названием «Газа», которая в течение многих лет находится в осаде и под эмбарго. Широкомасштабное притеснение жителей Газы вынудило их защищать себя и свои права. Право на жизнь, право на землю, образование, дыхание и нормальную жизнь — все это естественные желания каждого человека.

Сионистский режим даже не соблюдает свои международные обязательства согласно резолюциям Совбеза ООН. Задайтесь вопросом: реализованы ли «соглашения Осло» — первые и вторые? Реализовано ли право на формирование палестинского правительства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН? Как вы знаете, ни одно из этих обязательств не выполнено.

Ситуация в Газе ужасная. Это своего рода жестокие убийства людей, палестинских детей и женщин, у которых нет крова. Для них закрыты все дороги по морю, воздуху и суше.

Сегодняшний вопрос Палестины — это не арабский и исламский вопрос, это боль, причиняемая международному сообществу. А сегодня самым важным вопросом остаются права человека. Если кто-то находится в тюрьме, международные организации приходят и принимают все меры. Но в секторе Газа, где нет больниц и обычной жизни, правозащитные органы хранят постыдное молчание. Если есть гуманная и правозащитная точка зрения, международные органы должны заявить о своем существовании и осуществить правосудие по вопросу Газы.

Международное сообщество еще не выразило свою реакцию и не принимает реальных решений и мер по этому вопросу.

Иран и Россия консультируются по этому вопросу в рамках дружественного взаимодействия и отношений.

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Когда Россия и Иран подпишут новый договор о сотрудничестве

— Могли бы вы сказать, на какой стадии находятся переговоры по большому договору России и Ирана?

— Тут нужна некая преамбула. В 2001 году Иран и Россия подписали всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве на 20 лет, которое впоследствии было ратифицировано в обоих парламентах. В 2021 году срок его истек. Однако был предусмотрен механизм пролонгации соглашения. Пункт этого механизма гласил: если до конца года ни одна из сторон не выразит возражений, соглашение автоматически продлевается на 5 лет. Таким образом, соглашение действует до 2026 года.

Между нашими лидерами состоялся разговор о подготовке нового соглашения. Иран подготовил проект, переданный российским коллегам, они, в свою очередь, внесли в него значительные улучшения. В процессе мы обмениваемся замечаниями. Сейчас, как мне кажется, соглашение находится на завершающей стадии. Мы надеемся, что оно будет подписано и направлено в наши парламенты для последующей ратификации.

Темы сотрудничества, урегулированные в этом соглашении, — всеобъемлющие, как и следует из его названия. Мы предусмотрели в нем подходы к развитию всего нашего взаимодействия.

«Российская история меня впечатлила»

— Вы работаете в Москве уже три года. Какое у вас сложилось впечатление о нашей стране?

— В целом российское общество, в том числе и география, и история, и народ России, все это вызывает огромное удивление. Это просто ошеломляюще! Меня впечатлила российская история. Она очень богатая. Наполнена взлетами и падениями.

Я сам очень интересуюсь историей, в том числе и России. И если нахожу время, читаю книги по истории. Если во время наших встреч я вижу, что человек компетентен в вопросах истории, я на эту тему с ним начинаю общаться.

Удивительно: несмотря на множество трудных войн с большими человеческими потерями и разрушениями, российский народ всегда становился на ноги, строил и развивался. Во время вторжения Наполеона и Гитлера русский народ героически сражался и одержал победу.

География России, несомненно, красива. Также удивительно, что, несмотря на различия, разные народы всегда жили и сосуществовали вместе.

Российское искусство, включая архитектуру, литературу и музыку, развивалось на протяжении истории. Это предмет гордости не только для вашего народа, но и для всего человечества. Российские писатели действительно выдающиеся, можно сказать, один превосходит другого.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали

«Мы работаем над созданием совместной судоходной компании»

— Господин посол, из вашей официальной биографии следует, что первый округ, от которого вы были избраны в парламент, находится на севере страны, недалеко от Каспийского моря. Значит ли это, что для вас лично важно, что именно там пройдет одно из направлений транспортного коридора «Север — Юг». Как известно, это путь из России в Иран, через Каспийское море и через Азербайджан.

— Если вы посмотрите на список моих встреч за более чем три года, что я возглавляю дипломатическую миссию в Москве, то увидите, насколько серьезно я отношусь к данному проекту. Моя мечта, чтобы этот коридор был как можно скорее запущен.

Я вижу его пользу для Ирана. Я также считаю, что он будет полезен для России. Уверен, что проект способствует миру и стабильности в регионе.

Коридор «Север — Юг» имеет мировое значение. Есть и другие предложения по маршрутам, однако, я уверен, что этот коридор — экономически наиболее выгодный и безопасный.

— В июне вы не исключали, что в числе совместных российско-иранских проектов окажется и судоходная компания. Известно, что поток товаров между нашими странами через Каспийское море быстро растет. Как продвигается этот проект?

— Морской путь — оптимальный способ коммуникации между Россией и Ираном. У нас нет сухопутных границ. Для наземных путей мы должны использовать территорию третьих стран. Но мы непосредственные соседи по морю. Поэтому сколько бы мы не инвестировали в Каспий, это, конечно же, будет гарантировать будущее наших отношений.

Во-первых, конечно, стоит вкладывать в развитие наших портов и их соединение с железнодорожными линиями. Во-вторых, необходимо инвестировать в развитие морского флота. Третье, учитывая, что большинство российских портов находятся на реке Волге, необходимо провести работы по углублению русла реки. Было бы хорошо углубить Волгу, чтобы наши корабли имели доступ к российским портам.

Мы в настоящее время занимаемся вопросами развития наших портов, а Россия также активно работает над развитием своих портов. Вы знаете, что единственный каспийский порт в России — это Махачкала. Мы очень рады, что есть план по развитию данного порта и он реализуется.

Следующий важный вопрос связан с судовладельцами. Недавно делегация иранской компании посетила Россию и заключила контракт на строительство четырех судов — после приобретения одного судна.

Действительно, мы уже работаем над созданием совместной судоходной компании. Одна российская компания приобрела судно и заказала строительство еще четырех. Тренд весьма позитивный. Но предстоит сделать еще многое в этом направлении.

Каспийское море имеет большое значение, и нам нужно разобраться в его статусе, чтобы использовать его потенциал для улучшения наших экономических отношений.

Фото: Hellerick/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Международный транспортный коридор «Север — Юг»

Необходимо активизировать обмен информацией между бизнесменами

— Какие могут возникнуть препятствия в развитии экономических отношений?

— Экономики Ирана и России могут сыграть взаимодополняющую роль. Одно из направлений — взаимодействие в сфере высоких технологий. Хотя Иран находится уже 40 лет под санкциями, наши российские партнеры видят, что мы достигли значительного прогресса именно в сфере высоких технологий.

Другое направление — торговля. Россия — крупный производитель товаров сельского хозяйства, таких как зерно и масло, на мировом рынке. Почему бы нам не закупать подобные товары у нашей северной соседки, а не приобретать в странах, далеких от нас?

Мы уже несколько лет успешно закупаем зерно и масло в России. Иран экспортирует в Россию фрукты, овощи, конфеты, моющие средства, продукты питания, рыбу, креветки, строительные материалы, сумки, обувь, кожу, одежду, лекарственные препараты, медицинское оборудование, товары сферы высоких технологий, запасные части для автомобилей и так далее. Наша торговая корзина расширяется со временем.

Теперь к препятствиям. Первое препятствие — это отсутствие достаточной информации у предпринимателей о возможностях, которые существуют в обеих странах. За последние два года было много обменов делегациями, и уровень знаний повысился, но он все еще не достиг нужного уровня. Необходимо активизировать обмен информацией. Стоит организовывать выставки, на которых можно было бы продемонстрировать потенциал каждой из наших стран.

Важно, чтобы наши регионы сотрудничали и знали друг о друге. Для этого нужно организовывать обмен делегациями на местном уровне.

Второе препятствие связано с транспортом. Существует два основных маршрута: автомобильные дороги и морские пути. Что касается железной дороги, то восточная ветка МТК «Север — Юг» остается наиболее эффективным вариантом.

Правда, есть неработающий участок на западной ветке, который должен быть построен для обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения между нашими странами.

Что касается автомобильных дорог, здесь также есть проблемы из-за наличия на маршруте стран-посредников. Если бы не проблемы транзита, торгово-экономические отношения Ирана с Россией могли бы развиваться просто молниеносно.

Следующее препятствие — банковские и денежные переводы. В прошлом Иран находился под санкциями в российской банковской системе. Сейчас против России также введены санкции. Поэтому мы можем развивать наши отношения в сфере банковского дела. Мы создали между нашими центральными банками рабочую группу, которая занялась вопросами финансового сотрудничества. Некоторые препятствия уже устранены, некоторые все еще существуют.

Следующая проблема касается таможенных администраций. Необходимо, чтобы таможни трех стран — Ирана, Азербайджана и России — сотрудничали бы вместе в автомобильном, железнодорожном и морском сообщении. Расширение взаимодействия в сфере таможни было бы полезно для всех, однако пока не все проблемы сняты.

Последняя проблема — логистика. Нужны автомобильные компании-перевозчики, которые могли бы перевозить наши товары. Пока таких компаний недостаточно, и стоимость перевозки значительно возросла.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали

Иран пообещал ускорить строительство коридора «Север — Юг»

— Как известно, Россия и Иран заключили соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка железной дороги Решт — Астара в рамках коридора «Север — Юг». В какой степени создание коридора поможет расширению торговли России со странами региона Индийского океана?

— Это большой успех — подписание соответствующего соглашения о реализации проекта двумя министрами транспорта в присутствии глав государств России и Ирана. На данный момент два министерства сотрудничают, чтобы перевести это соглашение в практическую реальность.

Российская сторона обещает, что реализация этого проекта начнется до конца 2023 года. Если будет построена эта линия, у нас появится прямое сообщение от Персидского до Финского залива, до Санкт-Петербурга, что станет оптимальным путем для перевозки грузов. Как известно, отношения России с Европой в настоящее время почти заморожены, в этих условиях новый маршрут станет оптимальным для перевозки грузов.

Чтобы перевезти груз из Восточной Азии в Европу, сейчас надо преодолеть около 17 тысяч километров. Однако тот же груз, двигаясь через Иран и Россию, пройдет около 7 тысяч километров. Это приведет к сокращению времени и затрат на перевозку.

Море и пляжи Ирана открыты для россиян

— Как известно, в рамках соглашения о безвизовых обменах вашу страну посетили первые группы российских туристов. В недавнем интервью «Известиям» вы приглашали россиян проводить зимний отпуск в Иране на берегу Персидского залива. Как вы предполагаете, возможен ли в перспективе пляжный туризм?

— Действительно, соглашение, которое мы подписали об отмене виз для туристических групповых поездок, реализуется. Одна группа иранских туристов приехала в Россию и была тепло встречена, а группа туристов из России уже прибыла в Исламскую Республику.

Россия — красивая страна с различными регионами, с историческими памятниками, привлекательными для туристов. В Иране тоже есть много интересных мест, памятников и прекрасных природных уголков. В целом в наших странах достопримечательностей более чем достаточно, что позволяет хорошо взаимодействовать в сфере туризма.

Одно из мест, которое может заинтересовать российских туристов, это побережье Персидского залива, острова, расположенные в этом регионе. В отличие от холодной России там сейчас царит приятная весенняя погода. Например, остров Кирш — один из самых красивых в регионе, там есть различные пляжи. Но стоит учесть: пляжи в нашей стране разделены — для дам и для мужчин.

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Тегеран готов отменить визы

— А не обсуждается ли идея ввести на территории отелей какую-то «юридическую автономию» для туристов? Создать условия, чтобы гости из России отдыхать на общих пляжах, как они привыкли?

— В настоящее время законодательство Ирана этого не предусматривает. Однако многие люди поддерживают идею раздельных пляжей. Кроме раздельных пляжей остальные пляжи могли бы использоваться без каких-либо проблем. Семьи могли бы посещать пляжи вместе, наслаждаться отдыхом, совершать вдоль берега пешие прогулки.

— Можно ли носить короткую одежду на таком общем пляже?

— Мы рады приветствовать туристов, но в каждой стране существуют свои нормы поведения. Уверен, что правила относительно одежды не создадут проблем для россиян. Если они посетят наши южные регионы, то смогут наслаждаться климатом и всеми другими возможностями, которые там есть. В общем, проведут свое время отлично.

— Готов ли Тегеран совсем отменить визы?

— Да. Мы уже неоднократно обсуждали эту тему. Как только наши российские друзья будут готовы принять аналогичные меры на основе взаимности, мы будем рады сделать то же самое.

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