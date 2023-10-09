Что делят Палестина и Израиль: суть конфликта арабов и евреев, позиция РФ Власти Израиля заявили о намерении полностью уничтожить ХАМАС

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Арабо-израильский конфликт

Третий день продолжаются масштабные столкновения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Правительство Иерусалима готовит наземную операцию вглубь сектора Газа. Из-за чего начался арабо-израильский конфликт, как его воспринимают мировые державы, какие отношения между Россией и ХАМАС и какие могут быть последствия — в материале NEWS.ru.

Из-за чего начался конфликт между Израилем и Палестиной

После поражения Османской империи в Первой мировой войне Лига Наций, которая существовала до Организации Объединенных Наций (ООН), выдала Великобритании мандат на ряд территорий Ближнего Востока, в том числе на Палестину.

К концу Второй мировой войны евреи составляли около 30% населения Палестины. Алия — возвращение еврейского народа в Израиль — столкнулась с сопротивлением местного арабоязычного населения, представители которого выступали против приезда на территорию Палестины десятков тысяч евреев.

В 1947 году после многочисленных вооруженных столкновений между евреями и арабами правительство Великобритании заявило, что не может разрешить конфликт между ними, и передало вопрос будущего Палестины на рассмотрение ООН. Международное сообщество подтвердило право народов на самоопределение и выдвинуло предложение разделить территорию Палестины на два отдельных государства — для евреев и арабов.

Однако сразу же после ухода из Палестины британской администрации между евреями и арабами вспыхнул вооруженный конфликт, в ходе которого первые одержали победу. После его окончания в мае 1948-го было провозглашено государство Израиль.

Фото: Jewish Chronical/Heritage Images/Global Look Press Давид Бен-Гурион (1886–1973) провозглашает независимое еврейское государство, 1948 год

В последующие годы в ходе арабо-израильских столкновений евреям удалось значительно увеличить свою территорию. К 1967-му Израиль получил контроль над сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Все войны привели к тому, что палестинцы уехали в другие страны: 5 млн жителей (50% всего народа) — беженцы.

В сентябре 1993 года Организация освобождения Палестины и Израиль подписали мирные соглашения в Осло. По этим договоренностям, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа была образована Палестинская национальная администрация. Документ не предусматривал окончательного решения палестино-израильского конфликта и должен был стать базой для будущих переговоров и создания двух государств для двух народов.

Но невыполнение обязательств обеими сторонами привело к торможению мирного процесса и новым военным столкновениям. В 2007 году власть в секторе Газа захватила организация ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), руководство которой, разочаровавшись в перспективах мирного урегулирования, пообещало добиться создания палестинского государства вооруженными методами.

Кто кого поддерживает в войне Израиля и Палестины

9 октября специальный Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по ситуации в Палестине, но его члены не достигли соглашения относительно ситуации, так как международное сообщество не смогло согласовать единую позицию относительно происходящего в Израиле.

Министерство иностранных дел Израиля 8 октября заявило, что около 84 стран выразили поддержку и солидарность еврейскому государству. Среди них США, Великобритания, Франция, Индия и Азербайджан.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон осуждает действия палестинцев, и пообещал «стоять вместе с Израилем». Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин глубоко потрясен ракетным обстрелом из сектора Газа и выступил против действий палестинской организации. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал атаку на Израиль и подтвердил право еврейского народу на самозащиту.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Большинство мусульманских стран выразило поддержку действиям ХАМАС. Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани призвал к «немедленному прекращению насилия и угнетения со стороны израильских оккупационных сил». В Йемене повстанцы-хуситы, которые контролируют столицу, считают действия ХАМАС «героической джихадистской операцией» и сказали, что атака палестинской организации продемонстрировала «слабость, хрупкость и бессилие» Израиля. Власти Ирака назвали военную операцию палестинской организации «единственным возможным результатом систематического угнетения со стороны сионистских оккупационных властей».

В Ливане проиранская военизированная партия «Хезболла» заявила, что поддерживает устремления ХАМАС, и пообещала открыть против Израиля второй фронт, если его руководство начнет наземную военную операцию против сектора Газа. 9 октября «Хезболла» запустила залп из 15 ракет по северу Израиля.

Право ХАМАС на ведение боевых действий положительно оценили в Катаре и Иране, которые многие годы поддерживают с организацией тесные связи и оказывают ей военную, финансовую и информационную поддержку.

Среди арабских стран единственным государством, которое осудило палестинцев и встало на сторону Израиля, стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), власти которых заявили, что «шокированы сообщениями о действиях ХАМАС в отношении граждан Израиля».

Как США помогают Израилю против ХАМАС

9 октября конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что хочет установить источник, откуда у ХАМАС появилось оружие, и выяснить, не поступило ли оно с территории Украины.

«Я хочу отследить серийные номера вооружений, которые ХАМАС использует против Израиля. И я хочу знать, не поступили ли они из Афганистана, а может, это из тех вооружений, которые мы предоставили Украине?» — заявила Грин.

Вашингтон уже отправил Израилю первую партию военной помощи, в том числе крупнейший в мире боевой корабль — авианосец «Джеральд Форд». Ожидается, что он прибудет к побережью Израиля в течение ближайших дней.

«В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма», — пообещал глава военного ведомства Штатов Ллойд Остин после начала эскалации.

Бывший разведчик генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заверил NEWS.ru, что, несмотря на союзные отношения Израиля и США, Вашингтон не будет самостоятельно наносить удары по Палестине, так как понимает, что это может вызвать волнения внутри Штатов.

«Там мощная диаспора, много антиамериканских настроений, и вообще, на Ближнем Востоке американцы не в чести. Это возможность для Вашингтона „соскочить с украинской темы“. Я думаю, сейчас это будет серьезная проблема, потому что американцы будут ориентироваться на Ближний Восток и вся риторика будет связана с этим регионом», — отметил он.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Танк Меркава

Как отреагировали в России на конфликт Израиля и Палестины

9 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступает за прекращение боевых действий на территориях Израиля и Палестины и призывает начать переговоры.

«Мое послание: важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем», — заявил дипломат.

В Кремле подчеркнули, что обострение представляет большую опасность для всего региона и что нужно выводить ситуацию в мирное русло. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Израиль обладает необходимой разведывательной инфраструктурой, чтобы выяснить, откуда у ХАМАС оружие.

«Очевидно, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион. Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение», — сказал он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил NEWS.ru, что России необходимо следить за развитием конфликта.

«Восстанавливая репутацию глобальной державы, России по примеру Советского Союза следует, конечно, внимательно следить за происходящим по всему миру, вмешиваясь там, где задеты интересы страны. В данном случае конфликт между евреями и арабами имеет гораздо более глубокие и древние корни, чем наше нынешнее противостояние с Западом на Украине», — сказал он.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в 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Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских 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Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные 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Какие отношения у России и ХАМАС

Эксперт РСМД, востоковед Кирилл Семенов подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что у России и ХАМАС особые отношения и много точек соприкосновения. По его мнению, в палестинской организации выступают за то, чтобы в мире существовали другие центры силы, помимо США, и считают, что Москва может поддержать Ближний Восток в борьбе против военной, культурной и политической экспансии Запада.

«В глобальном и стратегическом контексте позиции сторон совпадают. ХАМАС всегда поддерживало с Москвой теплые отношения. Антиамериканский и антизападный настрой палестинской организации импонировал российскому руководству», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что движение ХАМАС почти никогда не выступало против России и не поддерживало деятельность, направленную против интересов Москвы.

«Давайте вспомним события на российском Кавказе. Хотя ХАМАС в определенной степени сочувствовало чеченскому сопротивлению, но затем организация однозначно выступила против сепаратизма и раскола Российской Федерации», — отметил специалист.

Арабист напомнил, что ХАМАС поддержало СВО, хотя совсем немногие арабские страны и организации официально заняли сторону России.

«Эти заявления поддержки укрепили позиции России в арабском мире и расширили понимание арабов, что Москва через СВО таким образом бросила вызов однополярному миру, что в том числе снизит роль США в ближневосточных делах», — отметил он.

По мнению востоковеда, Россия осознает, что ХАМАС — важный игрок на Ближнем Востоке, и Москва как участник ближневосточного урегулирования понимает, что в случае создания палестинского государства организация займет в нем не последнее место.

Делегации ХАМАС совершают регулярные поездки в Москву. Как отметил глава делегации, начальник управления организации по международным делам Муса Абу Марзук в разговоре с NEWS.ru, отношения между Россией и Газой постоянно развиваются и характеризуются особой прозрачностью и ясностью.

«Москва ведет диалог со всеми палестинскими сторонами, и она способна сыграть позитивную роль в объединении Палестины. Сегодня в мировой системе создается новый порядок и появляется возможность изменить статус-кво в пользу народов мира, угнетенных странами Запада», — сказал Абу Марзук.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Арабо-израильский конфликт

Кто может помочь ХАМАС

По данным американской газеты The Wall Street Journal, Иран оказал помощь ХАМАС при планировании атаки на Израиль. Издание утверждает, что с начала августа офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана взаимодействовали с палестинским движением, чтобы разработать боевую тактику. По информации СМИ, на встрече 2 октября в Бейруте представители Тегерана окончательно одобрили план нападения на еврейское государство.

Однако 9 октября Иран объявил, что не причастен к атаке на Израиль, и заявил, что сообщения о его участии в планировании операции распространяются по политическим мотивам. При этом в Тегеране подчеркнули, что поддерживают Палестину и право палестинцев на борьбу за освобождение.

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — заявили в правительстве Ирана.

Израильский политолог Саймон Ципис указал NEWS.ru, что Тегеран полностью контролирует ливанскую «Хезболлу» и может ее руками открыть против Израиля второй фронт.

«У „Хезболлы“ под контролем целые деревни, долины и дороги, Ливан тут беспомощен. „Хезболла“ намного сильнее ХАМАС, у нее есть тяжелая техника, танки, броневики, БТР, есть ракеты и пусковые установки», — пояснил эксперт.

Поддерживая ХАМАС, Иран может укрепить свои позиции и расширить влияние на Ближнем Востоке, добавил он. По мнению Циписа, имидж защитника палестинцев также приносит Тегерану политические очки в неарабских мусульманских странах.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Иран является участником войны против Израиля, поскольку происходящее — это «некоторая операция, инициированная Тегераном».

«Иран уже в этой войне, потому что нынешняя ситуация, безусловно, является некоторой операцией, инициированной Ираном, как и вообще все, что на протяжении последних полутора десятков лет как минимум в отношении военного противостояния Израиля и арабов», — пояснил политолог.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла»

Может ли конфликт между Израилем и Палестиной перерасти в ядерную войну

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец предположил в разговоре с NEWS.ru, что палестино-израильский конфликт может перерасти в полномасштабную войну с участием Ирана. По его мнению, Тегеран поддерживает Палестину и может использовать тактическое ядерное оружие для изменения хода конфликта.

«Этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, причем с вмешательством ядерной страны. <...> Эта страна называется Иран. Тегеран открыто сказал, что поддерживает Палестину», — сказал Баранец.

Он считает, что после вмешательства Ирана конфликт может распространиться на весь Ближний Восток, потом и на весь мир. По мнению обозревателя, если ХАМАС не получит поддержки, то израильская армия быстро одолеет палестинское движение, хоть и с колоссальными людскими потерями.

Ципис в свою очередь рассказал NEWS.ru, что если «Хезболла» откроет второй фронт с территории Ливана, то в конфликт могут напрямую вступить США.

«Если „Хезболла“ откроет второй фронт на севере, то есть большие сомнения, что Израиль выдержит это в одиночку. Уповать придется только на помощь США, которые могут оперативно послать [на помощь] группировку из Ирака и Сирии либо подключить морскую армаду в Средиземном море», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил NEWS.ru, что эскалация между Израилем и Палестиной будет только нарастать, и отметил, что к конфликту могут присоединиться соседние страны.

«Сейчас виток эскалации будет нарастать. Израиль находится в кругу стран недружелюбно к нему настроенных — Египет, Иордания, Сирия, Ливан. Со всеми когда-то Израиль воевал, у всех этих стран есть претензии к Израилю. Сейчас в рамках нарастания противостояния интересно, произойдет ли создание арабской антиизраильской коалиции на основе их лозунгов скинуть Израиль в море», — отметил он.

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