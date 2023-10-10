Израиль, Украина, Тайвань: потянут ли США несколько военных конфликтов Военный эксперт Алесин: Украина превращается для США в обузу на фоне Израиля

Фото: Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек снижение важности Украины для Запада на фоне событий в Израиле, поскольку США придется распределять свою помощь между двумя фронтами. Чем Вашингтон помогает Тель-Авиву и как это скажется на поставках вооружений Киеву, хватит ли у Запада сил реагировать сразу на несколько военных конфликтов — в материале NEWS.ru.

Почему конфликт Израиля и Палестины скажется на Украине

Приоритетность Украины для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль, считает сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он написал, что Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».

«Теперь США будут работать на два фронта — украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени „глобального лидерства“, и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется сделать себе „харакири“», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что как бы Вашингтон ни пытался действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины для западной политики снизится. Неизбежность этих событий Пушков объяснил тем, что «Ближний Восток загорелся не на шутку».

По словам политика, США должны благодарить Бога или лидера КНР Си Цзиньпина, что в этих условиях на них не «свалился» и кризис вокруг Тайваня.

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Сможет ли Вашингтон помогать Киеву и Тель-Авиву одновременно

Пентагон поставляет в Израиль и на Украину принципиально разные виды вооружений, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства. По его словам, Вашингтон может продолжать оказывать помощь обеим странам, так как в его арсеналах еще достаточно боеприпасов.

«У Израиля есть „Железный купол“, а у Украины — NASAMS, Patriot, HAWK», — объяснил собеседник издания.

Пентагон будет осуществлять скорейшую переброску вооружения в Израиль параллельно с поставками на Украину, добавил источник. США также намерены расконсервировать боеприпасы и оружие, которые уже находятся на территории еврейского государства. По словам представителя Минобороны США, администрация президента Джо Байдена уделила огромное внимание тому, чтобы помощи в критический момент хватало для всех.

Кроме этого, Белый дом рассматривает возможность объединить выделение помощи Израилю и Украине в один законопроект, сообщил телеканал NBC со ссылкой на сотрудника администрации США. По информации журналистов, такие меры помогут преодолеть противодействие законодателей, которые выступают против выделения дополнительных средств Киеву.

К примеру, сенатор Джош Хоули призвал немедленно перенаправить Израилю все финансовые средства, предназначенные Украине. По его словам, ближневосточное государство столкнулось с экзистенциальной угрозой.

Ранее израильские власти обратились к американским коллегам с просьбой помочь обновить арсенал боеприпасов. По данным Washington Post, речь идет о ракетах-перехватчиках для системы ПРО «Железный купол», бомбах малого диаметра и боеприпасах для пулеметов.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Как США помогают Израилю в военном плане

США ежегодно поставляют Израилю вооружения на $3–4 млрд безвозмездно, рассказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что помимо американской боевой техники, Тель-Авив производит и собственные виды оружия, многие из которых считаются высокоэффективными.

«Вся авиация у них американская — это самолеты F-16, F-35 и другие. Но есть много своего. Например, израильские танки, которые считаются самыми защищенными в мире. Есть хорошее стрелковое оружие. Их автомат Uzi в различных вариантах по некоторым показателям даже лучше Калашникова. Ну и израильская трехуровневая система ПРО — это „Железный купол“, „Праща Давида“, „Хец“ и так далее», — перечислил Литовкин.

Однако, по его словам, в условиях масштабной атаки ХАМАС на израильские города даже такие серьезные противоракетные комплексы оказываются перегружены и не справляются со своей задачей.

«Когда летят пять тысяч снарядов „Кассам“, никакой „Железный купол“ перехватить их не может. Что-то он отражает, но его нужно время от времени перезаряжать. В этот момент ракеты ХАМАС и атакуют израильскую территорию. Разрекламированный „Железный купол“ — хорошая система ПРО, но имеет свои уязвимые стороны», — отметил Литовкин.

Израиль просит США закрыть эти бреши и прислать системы противоракетной и противовоздушной обороны американского производства, объяснил NEWS.ru военный аналитик Александр Алесин. По его словам, большая часть такой техники в Штатах находится в резерве или готовится к утилизации.

«США вынуждены поделиться частью своего военного имущества, чтобы закрыть эти дыры. Многое уже списано, но вполне боеспособно и сможет противодействовать системам реактивного залпового огня и беспилотникам. Байден направил в Израиль авианосцы и крейсеры ракетного огня, которые своим куполом прикроют Израиль с воздуха», — объяснил Алесин.

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Какой угрозы на Ближнем Востоке опасаются в США

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных членов движения ХАМАС сообщила, что Иран помогал палестинской группировке в планировании атак на Израиль. Однако в Тегеране опровергли причастность к палестино-израильскому конфликту.

Американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что конфликт на Ближнем Востоке может привести США к экономическому краху и ядерной войне с Ираном. По его словам, американский народ ждет новая Великая депрессия, которая будет куда хуже, чем в 1930-х годах, поскольку сейчас в стране живут миллионы мигрантов из бедных стран.

По мнению Алесина, вероятность иранского вмешательства в палестино-израильский конфликт невелика, но она все же есть. Кроме этого, по его словам, сохраняется опасность для Израиля со стороны Ливана.

«В Ливане зашевелилась „Хезболла“. По некоторым данным, у этого движения имеется от 5 до 10 тысяч единиц ракет, как самодельных , так и иранского производства. Сам Тегеран не хочет вмешиваться, но такую возможность нельзя сбрасывать со счетов. Нужно к ней готовиться», — заявил военный аналитик.

Иран вряд ли займется поставками оружия в Палестину, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он объяснил это различием религиозных идеологий между палестинским движением ХАМАС и Ираном.

«ХАМАС — это суннитское религиозное направление в исламе, а Иран — это шииты. По этой причине между ними вряд ли будет какое-либо военно-техническое сотрудничество», — сказал Леонков.

Военэксперт добавил, что ХАМАС имеет других спонсоров, среди которых могут быть американцы.

«В Сети гуляет документ, что ХАМАС спонсировали те же самые Соединенные Штаты. Может быть, это спонсорство было для того, чтобы ХАМАС больше не воевало, но, видимо, эти деньги все-таки пошли на вооружение», — подчеркнул Леонков.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Арабо-израильский конфликт

Потянут ли США несколько военных конфликтов

По мнению Литовкина, ситуации вокруг Израиля и на Украине имеют разное значение для США, поэтому обострение на Ближнем Востоке существенно не повлияет на снабжение ВСУ оружием.

«Американцы воюют с Россией руками украинской армии, поставляют им вооружения по принципу „корми собаку, чтобы не сдохла с голоду, но громко лаяла и сильно кусала“. Их задача — истощить, измотать и разорить Россию, ее экономику и людские ресурсы. Поэтому они затягивают боевые действия на Украине. В Израиле другая задача — защитить их от Палестины вплоть до ликвидации этого государственного образования», — пояснил Литовкин.

Алесин солидаризовался с мнением сенатора Пушкова касательно палестино-израильского конфликта и событий вокруг Тайваня. По его мнению, Пентагону не хватит ресурсов на участие сразу в нескольких военных конфликтах и поэтому Украина превращается для США в обузу.

«Они в панике вышли из Афганистана, чтобы развязать себе руки для операции на Украине, а затем в районе Тайваня, где ситуация развивается по нарастающей. Сейчас Украина из объекта первого ранга становится обузой. Они поняли, что там завязли, и думают, как красиво сбагрить Киев и заставить Москву пойти на компромисс. Но это нерешаемая задача, потому что Россия еще не достигла всех своих целей», — заявил Алесин.

Для США важно переложить поддержку Украины на Европу и не допустить ближневосточный войны, в которую они будут вынужденно втянуты, считает аналитик. По его словам, в Вашингтоне весь военный потенциал сосредотачивают для противостояния с Китаем.

«„Планировщики“ из Пентагона учитывают все возможные риски, им явно некстати обострение ситуации вокруг Израиля. Они видят, как Китай активно готовится к войне за Тайвань, наращивает самый большой в мире флот и парк авиации», — подчеркнул Алесин.

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