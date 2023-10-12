Израиль нанес удары по аэропортам Сирии: зачем, как связано с Ираном

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Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в сирийских аэропортах Дамаска и Алеппо. Что известно об атаке 12 октября, почему ее связывают с Ираном?

Что известно об ударах по аэропортам Сирии

По данным газеты Al-Watan, работа двух сирийских аэропортов в настоящий момент прекращена, в окрестностях Дамаска работает ПВО. Сообщается, что ВС Израиля одновременно нанесли удары по воздушным гаваням около 13:50 по московскому времени. В ЦАХАЛ подтвердили факт атаки.

«В ответ на нападение была развернута сирийская оборона», — говорится в публикации.

Вечером 10 октября Израиль зафиксировал обстрелы с территории Сирии и ответил на них артиллерийским огнем. Атака произошла на фоне продолжающихся с 7 октября боев с палестинским исламистским движением ХАМАС.

Как атака по аэропортам Сирии связана с Ираном

По данным Telegram-канала WarGonzo, 12 октября в аэропорту Дамаска должен был приземлиться самолет министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амир-Абдоллахияна.

«Не исключено, что удары по аэропортам были нанесены с целью сорвать этот визит», — отметил автор канала.

Как сообщает 13-й канал израильского телевидения, в Сирию из Ирана следовал грузовой самолет, на борту которого якобы находилось оружие. После атаки по воздушным гаваням судно развернулось.

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что Израиль нанес удары по сирийским аэропортам, чтобы не допустить воздушную переброску сил из Ирана в регион.

«Израиль, как всегда, демонстрирует полное отсутствие уважения к суверенитету Сирии и к международному праву в частности. На самом деле на способность перемещения сил и средств из Ирана в Ливан удары по ВВП в Дамаске и Алеппо повлияют не сильно. Тегеран легко воспользуется другими аэродромами и другими маршрутами. Если захочет», — отметил Поддубный в своем Telegram-канале.

Может ли быть война между Сирией и Израилем

Объединенные Арабские Эмираты 10 октября предупредили власти Сирии, чтобы страна не ввязывалась в войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС. О послании Дамаску также была уведомлена администрация США. В дипломатических кругах ОАЭ заявили, что Абу-Даби имеет наибольшее влияние на Сирию, в связи с чем направили сирийским должностным лицам высокого ранга обращения с просьбой о невмешательстве.

По данным издания Axios, власти Америки, Франции, Германии, Италии и Великобритании обеспокоены тем, что военные действия между Израилем и Палестиной могут перекинуться на Ливан или Сирию и перерасти в региональный конфликт.

Военный корреспондент Юрий Котенок обратил внимание, что немецкое издание Bild пророчит Израилю войну на пяти фронтах — против Газы, Ливана, палестинцев Западного берега, Сирии и Ирана.

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Под Сирией в данном случае подразумеваются в том числе неконтролируемые Дамаском группировки. Под Ираном — поддержка многочисленных прокси. Довольно очевидные вещи, которые при этом идут в рамках общего западного нарратива, возлагающего вину за эскалацию на Тегеран», — написал военкор в своем Telegram-канале.

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