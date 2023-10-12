Арабист назвал причину атаки ХАМАС на Израиль Востоковед Иванов: ХАМАС пытается сорвать нормализацию между арабами и евреями

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press

Целью операции ХАМАС против Израиля был срыв нормализации отношений арабских стран с еврейским государством, заявил NEWS.ru арабист, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Иванов. По его словам, атака была хорошо проплачена лидерами движения, которые находятся в штаб-квартирах в Дохе и Стамбуле

Известно, что были контакты между Саудовской Аравией и Израилем. До этого шесть арабских стран уже нормализовали отношения. В ХАМАС почувствовали, что теряют почву под ногами. Им не хочется терять источники финансирования, и они заявили о себе в надежде получить очередные транши, — считает Иванов.

Эксперт подчеркнул, что преувеличивать масштаб конфликта не следует и Израиль сможет за себя постоять даже без помощи США. По его мнению, ни одна из стран или организаций, которые заявляют о возможной помощи ХАМАС, полноценно не вмешаются в конфликт, так как они заняты своими региональными делами.

Не стоит раздувать конфликт до регионального или даже глобального, все-таки он локальный. В ближайшие недели кризис удастся погасить, все вернется на круги своя. О какой-то глобальной катастрофе речи не идет. Разве что в Газе может наступить катастрофа гуманитарного характера, — сказал востоковед.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко рассказал, что при бомбардировке территории Израиля ХАМАС использует дешевые самодельные ракеты «Кассам». По его словам, данные ракеты являются неуправляемыми и не имеют блока наведения, поэтому работают по принципу «на кого бог пошлет».

Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к членам семей дипломатов с рекомендацией немедленно покинуть Израиль из-за обострения конфликта с палестинским движением. В ведомстве предполагают, что они смогут вернуться в Тель-Авив не раньше чем через два месяца.