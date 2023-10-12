Военный эксперт рассказал, чем ХАМАС бомбит Израиль Военный эксперт Борзенко: ХАМАС бомбит Израиль ракетами «Кассам»

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ашкелон, Израиль

При бомбардировке территории Израиля ХАМАС использует дешевые самодельные ракеты «Кассам», рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, данные ракеты являются неуправляемыми и не имеют блока наведения, поэтому работают по принципу «на кого бог пошлет».

У ХАМАС есть самодельные ракеты «Кассам». Дешевенькие ракеты со взрывчаткой, неуправляемые, без блока наведения, по системе «на кого бог пошлет». У ХАМАС нет авиации и ПВО, поэтому удары по сектору Газа, как говорится, бей — не хочу. В ответ ничего не будет, кроме тяжелых пулеметов, которые используют как зенитки, — сказал Борзенко.

Ранее издание dikGAZETE сообщило, что палестинская группировка ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское вооружение, которое Вашингтон отправлял на Украину. Как пишут турецкие журналисты, командиры Вооруженных сил Украины занимались продажей западного оружия на черном рынке. В издании напомнили, что в 2022 году исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл предупреждал о возможном распространении оружия США за пределами украинской территории. О развитии такого опасного сценария также предупреждала Россия.