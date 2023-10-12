МИД Великобритании призвал семьи дипломатов покинуть Израиль

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к членам семей дипломатов с рекомендацией немедленно покинуть Израиль из-за обострения конфликта с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал Sky News. В ведомстве предполагают, что они смогут вернуться в Тель-Авив не раньше, чем через два месяца.

Им (семьям дипломатов. — NEWS.ru) было сказано покинуть страну, пока аэропорты и пункты пропуска через границу по-прежнему работают, — рассказал корреспондент телеканала Алистер Банкалл.

Отмечается, что правительство Великобритании уже организовало рейсы для вывоза своих граждан из Израиля. Первый самолет отправится из Тель-Авива вечером 12 октября. Дипломатическое ведомство намерено вывезти соотечественников раньше, чем армия Израиля начнет наземную операцию в секторе Газа. В МИД Великобритании призывают граждан не приезжать в аэропорт, пока их не вызовут, чтобы избежать ажиотажа и очередей.

Как сообщалось ранее, Израиль и Египет договорились об открытии безопасного коридора для вывода иностранных граждан из сектора Газа. По неофициальным данным, в настоящее время там находятся более 500 иностранцев, в том числе сотрудники ООН, СМИ и неправительственных организаций.