«Я приехал как еврей»: Блинкен выступил на пресс-конференции в Израиле Блинкен обвинил ХАМАС в желании уничтожить Израиль

Фото: AP/TASS

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где провел совместную с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху пресс-конференцию, сообщает Washington Post. В ходе своего выступления он назвал себя этническим евреем и подчеркнул, что ХАМАС намерено уничтожить Израиль. По словам Блинкена, Тель-Авив получит от Вашингтона вооружение для системы ПВО «Железный купол».

Я приехал в Израиль не только как госсекретарь США, я также приехал как еврей, — заявил Блинкен.

С момента первой масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли 25 американских граждан, отметил Блинкен. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не считает ХАМАС представителем всего палестинского народа. В свою очередь премьер-министр Израиля Нетаньяху заверил журналистов и Блинкена в том, что ЦАХАЛ сокрушит движение.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Иванов ранее объяснил причины нападения движения ХАМАС на Израиль. По его словам, основной целью атаки являлся срыв нормализации отношений между Тель-Авивом и арабскими государствами. По мнению Иванова, вся операция была проплачена лидерами движения, находящимися за пределами сектора Газа. Предполагается, что они могут проживать в Катаре или Турции.