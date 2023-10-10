ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт с Израилем

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Объединенные Арабские Эмираты предупредили власти Сирии, чтобы та не ввязывалась в войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает издание Axios со ссылкой на два источника в дипломатических кругах ОЭА. Согласно их утверждениям, Абу-Даби имеет наибольшее влияние на Сирию среди других стран арабского мира, поэтому официальные лица ОАЭ направили сирийским должностным лицам высокого ранга обращения с просьбой о невмешательстве.

Администрация США уведомлена о послании сирийским властям. Официальный представитель Эмиратов заявил, что не будет обсуждать частные дипломатические разговоры.

Ранее посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев сообщил, что его страна призывает Евросоюз предотвратить вмешательство в конфликт Ливана и властей Палестины. Он также обратился к организации с просьбой оказать больше давления на ХАМАС и лишить движение любой поддержки до тех пор, пока группировка удерживает заложников.

Накануне ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа.

Позднее Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане. В ЦАХАЛ подчеркнули, что будут продолжать действовать «во всех регионах и в любое время», когда это необходимо, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения.