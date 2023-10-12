Опубликовано видео израильских ударов по аэропортам Сирии

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

В Сети появилось видео израильских ударов по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. На кадрах видны клубы дыма. По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы. Обе воздушные гавани приостановили работу.

Ранее сообщалось, что атаке противостояли силы противовоздушной обороны. Тем не менее поступают данные о повреждениях взлетно-посадочных полос.

Специалисты ближневосточного центра Le Beck считают, что Израиль может начать войну на пять фронтов. Там не исключают, что конфликт будет длительным и дает множество отправных точек для более широкой эскалации. Эксперты напомнили о действиях Ирана и об ударах по израильской территории со стороны Ливана. Также они считают, что не следует списывать со счетов атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена.

За день до этого израильские военные зафиксировали обстрел со стороны территории Сирии. Как сообщалось, часть снарядов пересекла границу и попала на территорию страны, часть, по предварительной информации, упала в незаселенной местности.

Перед этим ливанская группировка «Хезболла» приняла сторону ХАМАС и заявила, что стоит за обстрелом трех позиций израильской армии на севере страны. В результате нападения были повреждены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа.