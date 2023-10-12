Израиль нанес удары по аэропортам в Сирии

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии, сообщает газета Al Watan. По предварительным данным, обе воздушные гавани приостановили работу.

В Сети распространяются кадры, предположительно, с места событий. Как утверждается, атаке противостоят силы противовоздушной обороны. Хотя сирийские зенитные ракеты смогли отразить атаку, поступают данные о повреждении взлетных полос.

По данным ТАСС, ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что операции израильской армии в секторе Газа проходят в соответствии с международным правом. По его словам, обвинения страны в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста».

На фоне обострения ближневосточного конфликта в Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. В первую очередь шеф американской дипломатии отправится в Иерусалим, где у него пройдут переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Позже он встретится с президентом страны. Темой обсуждения станет урегулирование конфликта. До этого СМИ сообщали, что после Израиля Блинкен отправится на Западный берег реки Иордан, где встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом.