Сирия обстреляла территорию Израиля Армия обороны Израиля: военные зафиксировали обстрел с территории Сирии

Фото: IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages/Global Look Press

Израильские военные зафиксировали обстрел со стороны территории Сирии, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. По имеющимся данным, часть снарядов пересекла границу и попала на территорию страны, часть, по предварительной информации, упала в незаселенной местности.

Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории. <...> Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерией и минометными снарядами в сторону источника запусков в Сирии, — говорится в сообщении.

Ранее ливанская группировка «Хезболла» приняла сторону ХАМАС и заявила, что стоит за обстрелом трех позиций израильской армии на севере страны. В результате нападения были повреждены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа.

В свою очередь израильская армия также наносила удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны». В ЦАХАЛ уточнили, что трое вооруженных людей были уничтожены, одному удалось скрыться.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов, чтобы те «заплатили цену, которой раньше не знали». Представитель ХАМАС Хазем Касем исключил возможность перемирия. Посредничество других стран тоже не принесет результата, предупредил он.