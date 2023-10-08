«Хезболла» взяла ответственность за обстрел Израиля и поддержала ХАМАС «Хезболла» взяла ответственность за обстрел севера Израиля и поддержала ХАМАС

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны, сообщает Lebanon24 со ссылкой на заявление представителей организации, распространенное 8 октября в СМИ. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа. В сообщении «Хезболла» также называет действия палестинского исламистского движения ХАМАС законными.

В своем заявлении «Хезболла» взяла на себя ответственность за запуск ракет по объектам в Эр-Рувайсе, Аль-Саммаке и Радар-Хилле, — говорится в публикации ливанского издания.

«Хезболла» также заявила, что нападение было совершено «на пути к освобождению того, что осталось от оккупированных ливанских земель, и в знак солидарности с палестинским сопротивлением». Кроме того, ливанское движение назвало операцию «Наводнение Аль-Аксы», начатую ХАМАС против Израиля, «крупномасштабной героической операцией», которую ждет победа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ операцию «Железные мечи». Войскам уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров вместе с египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.

Минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших при обстрелах Израиля со стороны ХАМАС достигло 1864 человек. По данным ведомства, 19 человек находятся в критическом состоянии.