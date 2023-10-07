Армия Израиля заявила о возврате контроля над частью приграничных поселений

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская армия вернула контроль над большей частью поселений у южной границы сектора Газа, сообщило издание Haaretz со ссылкой на представителя армии. Военнослужащим удалось восстановить порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.

Представитель израильских военных заявил, что армия восстановила контроль над большинством поселений на границе с Газой, — говорится в заявлении.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что эскалация в регионе достигла небывалых масштабов. По его словам, в ближайшие дни не стоит ожидать улучшения ситуации.

Израиль и Палестина открыли огонь по территориям друг друга вечером 7 октября после того, как Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии страны заявили, что радикалы запустили более трех тысяч ракет. Жертвами конфликта стали приблизительно 100 человек, около 900 получили ранения. В Минздраве Израиля уточнили, что погибли 232 палестинца, еще 1,5 тысячи человек пострадали.

Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвали прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Дипломаты выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации.